Morte David Rossi lesioni al volto non compatibili con la caduta | è l' indizio che confermerebbe l' omicidio

Le lesioni al volto di David Rossi sono risultate incoerenti con una semplice caduta, suggerendo che potrebbe essere stato coinvolto in un'aggressione. La perizia ha evidenziato danni che non si spiegano con l’incidente, portando a ipotizzare un intervento esterno. Gli investigatori analizzano ora tutte le possibili responsabilità e cercano di ricostruire gli ultimi momenti di vita dell’uomo. La vicenda continua a suscitare attenzione e nuove indagini sono in corso.

La Commissione parlamentare sulla morte di David Rossi ha ascoltato i consulenti che hanno firmato una perizia sulle lesioni al volto, secondo i quali tagli e contusioni sarebbero compatibili con urto e sfregamento contro i dispositivi della finestra e non con la caduta. In audizione si è parlato di "una persona aggredita", dando vita all'ipotesi di omicidio. Morte David Rossi, lesioni al volto nella nuova perizia Ferite non compatibili con la caduta Cosa cambia nella ricostruzione Morte David Rossi, lesioni al volto nella nuova perizia Le lesioni al volto di David Rossi "non sarebbero riconducibili alla caduta dalla finestra" ma "compatibili con una pressione del viso e della testa esercitata da terze persone" contro la sbarra di sicurezza o il telaio in legno della finestra.