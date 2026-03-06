David Rossi a ‘Le Iene’ la ricostruzione 3D dell’aggressione

Durante la trasmissione ‘Le Iene’, è stata presentata una ricostruzione 3D dell’aggressione a David Rossi. Secondo il medico legale Robbi Manghi e il Tenente Colonnello del Ris di Roma Adolfo Gregori, consulenti della Commissione parlamentare di inchiesta, Rossi sarebbe stato picchiato, appeso nel vuoto e lasciato cadere. La ricostruzione si basa sui reperti e sulle analisi forensi condotte nel corso delle indagini.

(Adnkronos) – "David Rossi fu picchiato, appeso nel vuoto e lasciato cadere", è questo lo scenario più credibile secondo il medico legale Robbi Manghi e il Tenente Colonnello del Ris di Roma Adolfo Gregori, consulenti della Commissione parlamentare di inchiesta. Per anni a sostenerlo sono stati solo i familiari di David Rossi e l’inchiesta della trasmissione 'Le Iene'. Oggi però a dirlo è il Parlamento italiano. Rossi precipitò dalla finestra della sede centrale della banca il 6 marzo 2013, a Siena. La magistratura ha archiviato per due volte il caso come suicidio. Tuttavia, la Commissione parlamentare d’inchiesta che sta indagando sulla vicenda parla di alcune lesioni al volto ritenute incompatibili con la dinamica della caduta. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

