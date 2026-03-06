Un video mostra la ricostruzione degli ultimi istanti di vita di David Rossi, basandosi su analisi tecniche e perizie della Commissione. Le immagini illustrano dettagliatamente i movimenti e le posizioni dell’ex dirigente, contribuendo a sostenere la tesi dell’omicidio. La registrazione è stata diffusa per chiarire i passaggi finali e offrire un nuovo elemento di confronto nel procedimento in corso.

Un video ricostruisce, sulla base delle analisi tecniche e delle perizie della Commissione parlamentare d’inchiesta, cosa potrebbe essere accaduto all’interno dell’ufficio di David Rossi nei momenti che hanno preceduto la caduta dalla finestra del suo ufficio nella sede di Banca Mps, a Rocca Salimbeni, il 6 marzo 2013. Il video è stato diffuso in concomitanza con la visita della Commissione a Siena. Si tratta di una ricostruzione realizzata a partire dagli elementi raccolti in questi mesi di lavoro: le lesioni riscontrate sul corpo, la posizione della finestra e gli ultimi movimenti ricostruiti dagli investigatori (fonte Ansa Video) © 2025 – Panorama s. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Morte di David Rossi: il video con la ricostruzione degli ultimi istanti che avvalora la tesi dell’omicidio

Morte di David Rossi: la ricostruzione video che rafforza la pista dell’omicidioLa ricostruzione si basa sulle analisi tecniche e sulle perizie acquisite dalla Commissione parlamentare d'inchiesta.

Omicidio Ylenia Musella, un video riapre il racconto degli ultimi istanti in ospedaleUn video diffuso sui social aggiunge un nuovo elemento a uno dei passaggi più discussi dell’omicidio di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una...

Caso MPS, morte di David Rossi: la nuova perizia parla per la prima volta di omicidio

Contenuti utili per approfondire Morte di David Rossi il video con la....

Temi più discussi: Riaperte le indagini sulla morte di David Rossi; Morte di David Rossi, la procura di Siena riapre le indagini; David Rossi fu ucciso: appeso nel vuoto e lasciato cadere. La svolta in commissione, la Procura riapre il caso; Fu omicidio: perché sono state riaperte le indagini sulla morte di David Rossi.

Morte di David Rossi, la Commissione d’inchiesta: abbiamo prove tangibili che escludono il suicidio dell’ex manager MpsIl presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta Gianluca Vinci annuncia nuove perizie che escludono il suicidio dell’ex manager Mps. I legali della famiglia chiedono alla Procura di Siena di ... milanofinanza.it

Morte David Rossi, Commissione ipotizza l’omicidio: nuovo video ricostruisce ultimi minutiA 13 anni dalla morte di David Rossi a Siena, la Commissione parlamentare d’inchiesta ipotizza l’omicidio, spunta video sugli ultimi istanti ... gonews.it

Morte di David Rossi: in un video, realizzato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, le ipotesi sull'aggressione - facebook.com facebook

A tredici anni dalla morte di David Rossi, la commissione parlamentare d’inchiesta è tornata a puntare con decisione sulla pista dell’omicidio x.com