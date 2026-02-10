Omicidio Ylenia Musella un video riapre il racconto degli ultimi istanti in ospedale

La morte di Ylenia Musella torna sotto i riflettori dopo la diffusione di un video sui social. Le immagini mostrano gli ultimi momenti in ospedale prima del suo decesso, riaprendo il capitolo di una vicenda che ha sconvolto Napoli. La ragazza di 22 anni è stata uccisa con una coltellata dal fratello Giuseppe nel rione Conocal. Ora, quel video rischia di cambiare di nuovo le carte in tavola, accendendo i sospetti e alimentando le polemiche sulla vicenda.

Un video diffuso sui social aggiunge un nuovo elemento a uno dei passaggi più discussi dell’ omicidio di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata dal fratello Giuseppe nel rione Conocal, a Napoli. Le immagini sembrano smentire la versione inizialmente circolata, secondo cui il giovane avrebbe abbandonato il corpo al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Betania per poi allontanarsi. Nel filmato, della durata di pochi secondi, il ragazzo appare invece ancora nei pressi della struttura sanitaria, in attesa di notizie, presente nel momento in cui i medici comunicano alla madre che per la giovane non c’era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Omicidio Ylenia Musella, un video riapre il racconto degli ultimi istanti in ospedale Approfondimenti su Ylenia Musella Omicidio Ylenia Musella, il racconto della testimone sul fratello Giuseppe in lacrime dopo averla accoltellata Una vicina di casa ha raccontato di aver prestato la sua auto per portare Ylenia Musella in ospedale. Ylenia Musella, il video in ospedale smentirebbe la fuga del fratello Giuseppe: parlano i legali Un breve video girato in ospedale ha messo fine alle voci sulla presunta fuga di Giuseppe Musella. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ylenia Musella Argomenti discussi: 22enne uccisa con una coltellata dal fratello, lite scoppiata per il cane; Il fratello di Jlenia: La lite per la musica, ho lanciato un coltello ma non la volevo uccidere; Il fratello di Jlenia Musella confessa l'omicidio. Ha lanciato il coltello dopo una lite; Omicidio Ylenia Musella, il racconto della testimone sul fratello Giuseppe in lacrime dopo averla accoltellata. Ylenia Musella uccisa dal fratello: il video dopo i tragici momenti fa discutereL'omicidio Ylenia Musella ad opera del fratello Giuseppe e un video successivo ai fatti che potrebbe chiarire molti aspetti. newsmondo.it Ylenia Musella uccisa dal fratello, in un video Giuseppe che aspetta al Pronto Soccorso di Villa BetaniaUn video pubblicato su TikTok mostra che Giuseppe Musella è rimasto al Pronto Soccorso dopo avere accompagnato la sorella Ylenia, da lui ferita mortalmente ... fanpage.it C'è un video, pubblicato sui social, che sembra chiarire uno degli aspetti più controversi dell'omicidio di Ylenia Musella Secondo le notizie inizialmente circolate, il fratello avrebbe abbandonato il corpo al Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Betania, ma in que - facebook.com facebook Ylenia, i pm non hanno dubbi «È stato omicidio volontario». Verifiche sul cane di famiglia x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.