Morte del piccolo Domenico l’Ordine dei Medici di Caserta | Basta processi mediatici rispetto per gli indagati

L’Ordine dei Medici di Caserta ha espresso cordoglio per la famiglia di Domenico, il bambino deceduto, e ha invitato a fermare i processi mediatici. Nel comunicato, si chiede rispetto per gli indagati nell’inchiesta e si sottolinea l’importanza di mantenere la presunzione di innocenza. La notizia riguarda la morte del piccolo e le reazioni di un organismo professionale.

Cordoglio per la famiglia del bambino e appello alla presunzione di innocenza: "Evitare ricostruzioni sommarie che minano la fiducia nella sanità" Cordoglio per la famiglia del piccolo Domenico ma anche un forte richiamo al rispetto della presunzione di innocenza per i medici coinvolti nell'inchiesta. È la posizione espressa dall'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta sulla drammatica vicenda del bambino deceduto all'Ospedale Monaldi di Napoli dopo un intervento durante il quale gli era stato impiantato un cuore poi risultato danneggiato. L'Ordine professionale ha espresso "profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia del piccolo Domenico", sottolineando allo stesso tempo la necessità di attendere l'esito delle indagini.