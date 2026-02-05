San Valentino nella natura incontaminata tra fenicotteri rosa e cavalli della Camargue

Questa domenica, il Museo di Scienze Naturali di Ravenna invita a festeggiare San Valentino immersi nella natura. Invece dei soliti ristoranti o locali affollati, si può trascorrere il giorno tra fenicotteri rosa e cavalli della Camargue. L’idea è di vivere un’esperienza diversa, a contatto con la natura selvaggia e i suoi colori, lontano dal caos cittadino. Un modo semplice e autentico per dimostrare il proprio affetto, circondati da un paesaggio unico nel suo genere.

