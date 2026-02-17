L'incredibile medaglia di Flora Tabanelli | alle Olimpiadi con una lesione al legamento crociato

Flora Tabanelli ha conquistato una medaglia di bronzo alle Olimpiadi, nonostante si fosse infortunata al legamento crociato del ginocchio destro solo 102 giorni prima. La giovane atleta di 18 anni ha affrontato una riabilitazione intensa e ha deciso di partecipare comunque alla competizione, sorprendendo tutti con il suo coraggio. Durante la gara, ha mostrato una grinta speciale, eseguendo manovre audaci che hanno incantato il pubblico.

