Como tegola Baturina | lesione al legamento della caviglia e stop di tre settimane

Da serieagoal.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martin Baturina si infortuna durante l’allenamento e si frattura il legamento della caviglia sinistra, con un stop previsto di tre settimane. Il Como perde un giocatore chiave nel momento cruciale della stagione, lasciando i tifosi preoccupati per le prossime partite. L’infortunio si è verificato a causa di uno scontro durante una sessione di lavoro sul campo. La squadra dovrà adattarsi senza la sua presenza in campo.

como tegola baturina lesione al legamento della caviglia e stop di tre settimane
© Serieagoal.it - Como, tegola Baturina: lesione al legamento della caviglia e stop di tre settimane

Il Como perde la sua luce creativa nel momento più alto della stagione: Martin Baturina è ufficialmente fuori causa per una distrazione del legamento deltoideo della caviglia sinistra. L’infortunio, occorso al 60? del trionfale match contro la Juventus, costringerà Cesc Fabregas a ridisegnare la trequarti lariana proprio alla vigilia di un ciclo di ferro che deciderà le ambizioni del club in Serie A e in Coppa Italia. Il talento croato classe 2003, perno della manovra offensiva azzurra, dovrà osservare uno stop forzato di circa 2-3 settimane, saltando appuntamenti cruciali per la classifica e il prestigio del sodalizio lombardo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Roma, tegola Koné: lesione di secondo grado, stop di 3-4 settimaneLa Roma dovrà affrontare alcune settimane senza Manu Koné, fermo per una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra.

Tegola Udinese: Zanoli si è operato, lesione del legamento crociatoAlessandro Zanoli si è sottoposto a un intervento al ginocchio destro.