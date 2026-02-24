Como tegola Baturina | lesione al legamento della caviglia e stop di tre settimane

Martin Baturina si infortuna durante l’allenamento e si frattura il legamento della caviglia sinistra, con un stop previsto di tre settimane. Il Como perde un giocatore chiave nel momento cruciale della stagione, lasciando i tifosi preoccupati per le prossime partite. L’infortunio si è verificato a causa di uno scontro durante una sessione di lavoro sul campo. La squadra dovrà adattarsi senza la sua presenza in campo.

Il Como perde la sua luce creativa nel momento più alto della stagione: Martin Baturina è ufficialmente fuori causa per una distrazione del legamento deltoideo della caviglia sinistra. L’infortunio, occorso al 60? del trionfale match contro la Juventus, costringerà Cesc Fabregas a ridisegnare la trequarti lariana proprio alla vigilia di un ciclo di ferro che deciderà le ambizioni del club in Serie A e in Coppa Italia. Il talento croato classe 2003, perno della manovra offensiva azzurra, dovrà osservare uno stop forzato di circa 2-3 settimane, saltando appuntamenti cruciali per la classifica e il prestigio del sodalizio lombardo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Roma, tegola Koné: lesione di secondo grado, stop di 3-4 settimaneLa Roma dovrà affrontare alcune settimane senza Manu Koné, fermo per una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra.

Tegola Udinese: Zanoli si è operato, lesione del legamento crociatoAlessandro Zanoli si è sottoposto a un intervento al ginocchio destro.