Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di 'Milan Tv' commentando la partita contro il Parma, esprimendo la delusione per non essere riusciti a vincere. Ha aggiunto che ora bisogna concentrarsi sulla prossima sfida contro la Cremonese, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni.

Il centrocampista del Milan Ardon Jashari ha rilasciato una lunga intervista al canale tematico rossonero 'Milan Tv', in cui ha parlato dei suoi primi mesi a Milano e dell'attualità rossonera. In particolare, l'ex giocatore del Club Brugge si è espresso sulla brutta sconfitta col Parma e sui prossimi impegni del Milan, compresa la partita contro la Cremonese. Ecco, di seguito, le sue parole. Milan, Jashari commenta il k.o. col Parma e la prossima gara con la Cremonese "Ogni gara è importante: non possiamo pensare al Parma adesso perché dobbiamo guardare avanti. Sicuramente siamo delusi di non essere riusciti a vincere quella partita ma questo è il calcio: non puoi vincere tutte le partite, è triste ma ormai la prossima partita è domenica e sarà un'altra partita difficile in trasferta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Jashari: "Siamo delusi di non aver vinto col Parma. Ora dobbiamo guardare avanti alla Cremonese"

