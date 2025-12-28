Nella notte di oggi, in via Pisacane a Monza, un incidente ha coinvolto un giovane di 25 anni, rimasto incastrato nell'auto ribaltata. L’uomo ha perso il controllo del veicolo, che si è schiantato contro alcune auto parcheggiate, causando il ribaltamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per estrarlo e mettere in sicurezza la zona. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.

Monza, 28 dicembre 2025 – Ha urtato con l'auto alcune macchine parcheggiate così forte, che la sua macchina si è ribaltata: in un incidente avvenuto questa notte in via Pisacane a Monza un giovane di 25 anni è rimasto incastrato nel veicolo che guidava. Da quel che si è appreso, il ragazzo ha perso il controllo del veicolo ha affrontato la strada a una velocità così sostenuta da non essere più in grado di controllarlo. L’arrivo dei soccorsi . Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale a cui sono affidati gli accertamenti e i vigili del fuoco che hanno "liberato” il ragazzo e lo hanno affidato ai sanitari che lo hanno portato in codice giallo all'ospedale San Gerardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, si schianta contro le auto parcheggiate e si ribalta: 25enne rimane incastrato nell’abitacolo

