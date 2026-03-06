Monviso riparte con Andrea Giovi | Desiderio di costruire qualcosa di grande

Il Monviso Volley ha annunciato l’ingresso di Andrea Giovi come nuovo allenatore della prima squadra, pronto a guidare il team nella prossima stagione di Serie A2. L’obiettivo dichiarato è costruire un progetto ambizioso, con l’intenzione di portare la squadra a risultati significativi. La società ha confermato l’intenzione di ripartire con entusiasmo e una nuova direzione tecnica.

Il Monviso Volley inaugura un nuovo ciclo tecnico con l'ingresso di Andrea Giovi alla guida della prima squadra, in vista della prossima stagione di Serie A2.