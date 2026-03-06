Volley A2 femminile Andrea Giovi riparte da Monviso

Nel campionato di volley A2 femminile, Andrea Giovi torna in panchina con Monviso dopo aver lasciato la Bartoccini MC Restauri Perugia, dove aveva trascorso quasi sei anni. La separazione dal club umbro è avvenuta il 4 gennaio 2026, segnando un nuovo inizio per l’allenatore. Ora, si prepara a guidare la squadra in questa fase della stagione.

L'ex tecnico della Bartoccini MC Restauri Perugia avrà il compito di guidare la risalita della squadra piemontese: "Questo club mi ha dimostrato interesse sincero" Il suo lungo rapporto con la Bartoccini MC Restauri Perugia era durato quasi sei anni fino alla dolorosa separazione datata 4 gennaio 2026. Non ci ha messo tanto però per tornare in pista: Andrea Giovi è stato scelto come nuovo allenatore del Monviso Volley, neo retrocessa in serie A2 al pari delle Black Angels. Il che significa che molto probabilmente il tecnico perugino, dato che questo campionato prevede il girone unico a partire dalla prossima stagione, tornerà al PalaBarton da avversario. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Volley A1 femminile, Andrea Giovi non è più l'allenatore della Bartoccini MC Restauri PerugiaLa sconfitta contro Cuneo, la nona consecutiva, costa il posto al tecnico perugino, che verrà sostituito da Stefano Micoli, già scalpitante: "Mi ero... Volley Femminile A2. Volley Modena-Kaplanska,: "Finalmente scendo in campo»Dopo aver rischiato di perdersi nei meandri della burocrazia, alla fine il Volley Modena ha ufficializzato l’ingaggio della schiacciatrice ucraina... Contenuti e approfondimenti su Andrea Giovi. Discussioni sull' argomento Black Angels, si decide per il tecnico: la Bartoccini Mc Restauri pensa al futuro; La Bartoccini MC Restauri conferma Micoli. Pallavolo Mercato – Il Monviso ha scelto Andrea Giovi per la nuova scalata alla Serie A1Il Monviso Volley inaugura un nuovo ciclo tecnico e annuncia l’arrivo di Andrea Giovi alla guida della prima squadra per il prossimo campionato di Serie A2. Il tecnico umbro, dopo un passato da atleta ... ivolleymagazine.it Volley, Monviso inizia il nuovo ciclo tecnico: per la A2 arriva coach Andrea GioviMonviso Volley inaugura un nuovo ciclo tecnico e annuncia l’arrivo di Andrea Giovi alla guida della prima squadra per il prossimo campionato di Serie A2. ecodelchisone.it "P. GIOVI S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates x.com Le entrate erano limitate, ma Andrea ha trovato il modo di usare il suo titolo per assicurarsi una vita nel lusso - facebook.com facebook