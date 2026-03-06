Montevarchi celebra la Giornata Internazionale della Donna con il ciclo Donne rese invisibili

A Montevarchi, l’amministrazione comunale organizza il ciclo di eventi “Donne rese invisibili” in occasione della Giornata Internazionale della Donna. La manifestazione coinvolge diverse attività e iniziative dedicate alla celebrazione e alla riflessione sulla condizione femminile, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità locale sulla figura delle donne che spesso vengono ignorate o marginalizzate. L’evento si svolge nel centro della città e coinvolge vari luoghi pubblici.

Arezzo, 06 marzo 2026 – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'Amministrazione comunale di Montevarchi, in collaborazione con la Commissione comunale per le Pari Opportunità, promuove il ciclo di incontri dal titolo "Donne rese invisibili – Donne, Democrazia e Libertà", un'iniziativa che mette al centro il valore della libertà e del coraggio delle donne in contesti segnati da repressione, conflitti e regimi autoritari. Il programma coinvolge attivamente gli studenti delle scuole superiori del territorio, offrendo loro l'opportunità di confrontarsi con esperienze dirette e analisi approfondite. Il ciclo si apre stasera, venerdì 6 marzo, alle ore 21.