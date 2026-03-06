Montepaschi deposita la lista del cda l’incertezza non piace ai mercati | evaporati 900 milioni

Montepaschi ha presentato ufficialmente la lista dei membri del consiglio di amministrazione. La scelta ha provocato reazioni negative sui mercati finanziari, che hanno portato a una perdita di circa 900 milioni di euro in valore di mercato. La decisione mette in evidenza l’incertezza che circonda la banca in questa fase, mentre le operazioni per definire il nuovo vertice sono ormai in una fase avanzata.

Milano – Le manovre per il vertice di Montepaschi entrano nella fase decisiva e il mercato presenta subito il conto. Mentre l'istituto senese deposita la lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione e convoca l'assemblea dei soci per il 15 aprile, a Piazza Affari evaporano oltre 900 milioni di capitalizzazione. Pesa l'incertezza degli investitori, che attendono di capire chi guiderà la banca nella realizzazione del piano strategico al 2030, presentato venerdì scorso dall'ad Luigi Lovaglio. Il quale, però, non compare nella lista di venti candidati presentata dal board. Al suo posto si apre una corsa a tre per la poltrona di ceo: i profili individuati sono quelli di Fabrizio Palermo, Corrado Passera e Carlo Vivaldi.