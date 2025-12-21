Fratelli d’Italia deposita la lista Vietri | In campo amministratori rappresentativi del territorio

Stamattina, alle ore 8.00, Fratelli d’Italia ha depositato ufficialmente la propria lista per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno. Presenti il commissario regionale Antonio Iannone e i candidati Carmine Amato e Rossella Giordano. Vietri ha sottolineato l'importanza di avere in campo amministratori rappresentativi del territorio, per garantire una rappresentanza equilibrata e competente.

Tempo di lettura: 2 minuti "Questa mattina, alle ore 8.00, abbiamo depositato con il commissario regionale Antonio Iannone e i presentatori Carmine Amato e Rossella Giordano la lista di Fratelli d'Italia per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno. Una squadra composta da 16 amministratori, donne e uomini che conoscono profondamente i territori e che operano quotidianamente nei Comuni con senso di responsabilità. Candidati che hanno scelto di metterci la faccia per rappresentare con coerenza le istanze delle comunità locali". Lo annuncia il commissario provinciale di FdI Salerno On. Imma Vietri.

