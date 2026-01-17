Alta tensione nel cda del Montepaschi.

Si intensificano le tensioni all’interno del consiglio di amministrazione di Montepaschi, con i principali soci coinvolti in un confronto pubblico. Nella giornata di ieri, il gruppo di Francesco Gaetano Caltagirone ha diffuso una nota per contestare un articolo del Financial Times, che riportava divergenze con l’amministratore delegato Luigi Lovaglio riguardo alla vendita della quota del 13,1% di Generali. La situazione riflette le tensioni strategiche tra gli azionisti e la direzione della banca.

Si fanno sentire i grandi soci di Montepaschi. Nella giornata di ieri il gruppo dell'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone è intervenuto con una nota per smentire un articolo del Financial Times che raccontava di presunti contrasti con l'amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, circa il destino della quota del 13,1% di Generali con il banchiere disposto a valutarne una dismissione e l'azionista (con il 10,2% delle quote) a essere contrario. Caltagirone «non ha contatti con l'amministratore delegato di Mps da diverse settimane», si legge sul comunicato. «Al contrario, quanto emerso in questi giorni sulla stampa evidenzia una fase di confronto interna al cda di Mps, chiamato a deliberare in tempi brevi su due snodi cruciali: il piano industriale richiesto dalla Bce entro sei mesi dalla chiusura dell'Ops su Mediobanca e la definizione della lista del cda in vista del suo rinnovo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

