Montello a un bivio la sindaca | Pronta a dimettermi il consiglio si prenda la responsabilità di far terminare o meno il mandato

Montello si avvicina a un momento decisivo, con la sindaca che annuncia la disponibilità a dimettersi e invita il consiglio comunale a decidere sul proprio mandato. La tensione tra l’amministrazione e le opposizioni si intensifica mentre si avvicina l’appuntamento di venerdì, quando il consiglio sarà chiamato a votare sulle questioni in sospeso. La situazione resta in attesa di sviluppi.

In attesa della resa dei conti di venerdì mattina, quando il consiglio comunale sarà chiamato a prendere decisioni cruciali per il futuro del paese, continua il botta e risposta a distanza a suon di comunicati tra l’amministrazione comunale di Montello e le opposizioni. Questa volta a prendere posizione è la sindaca Elvira Borali in persona, attaccata qualche giorno fa dalla minoranza per la decisione di convocare il prossimo consiglio alle 10 del mattino senza la possibilità di un collegamento da remoto e per la proposta, che verrà messa ai voti, di far decadere una consigliera eletta con la maggioranza ma migrata nel nascente gruppo “Prima Montello” in seguito al terremoto che ha interessato la giunta tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

