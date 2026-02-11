Inaugurato il Concilia Point di Buccino

Questa mattina è stato ufficialmente aperto il Concilia Point di Buccino. Il taglio del nastro si è svolto presso il Centro Polifunzionale Volcei, in via Tempone. L’iniziativa, promossa dall’Agorà S10 – Azienda Speciale Consortile, mira a offrire nuovi servizi ai cittadini del territorio. La struttura è pronta a ricevere chi ha bisogno di assistenza e supporto, segnando un passo importante per il Comune.

Taglio del nastro per il Concilia Point di Buccino, attivato presso il Centro Polifunzionale Volcei in via Tempone a Buccino e promosso dall'Agorà S10 – Azienda Speciale Consortile. All'inaugurazione hanno preso parte per il Comune di Buccino il vicesindaco Antonella Trimarco, i consiglieri Angela Bastardo e Maria Murano, componente del CDA dell'Agorà S10; per l'Agorà S10, Azienda Speciale Consortile, il dott. Ivano Lanzafame e Domenico Cuozzo per Europelife. Il concilia Point di Buccino è uno sportello di orientamento-sostegno all'occupabilità femminile realizzato nell'ambito del Progetto della Regione Campania per la famiglia e la natalità "Misure di conciliazione Famiglia – Lavoro" finanziato con le risorse del PR – Campania FSE+20212027 PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO ESO 4.

