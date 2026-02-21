Schlein attacca il governo sui tagli alla scuola pubblica | per il Pd l’istruzione è la misura della tranquillità sociale e della mobilità delle nuove generazioni
Elly Schlein critica il governo sui tagli alla scuola pubblica, definendo l’istruzione un elemento chiave per la stabilità sociale e la crescita dei giovani. Durante l’evento “L’Italia che riparte” a Firenze, la leader del Pd ha sottolineato come le risorse per le scuole siano fondamentali per garantire opportunità e libertà agli studenti. La discussione si focalizza sulla necessità di investimenti concreti nel settore educativo. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.
La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha parlato di scuola pubblica come di uno spazio di libertà individuale nel corso dell'iniziativa "L'Italia che riparte", organizzata a Firenze dal Pd. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Coltivare il merito e promuovere la mobilità sociale: il corso della Scuola Sant’Anna per i docenti della scuola secondaria superioreLa Scuola Sant’Anna di Pisa propone un corso di Alta Formazione dedicato ai docenti della scuola secondaria superiore.
Manovra e LEP: le critiche del M5S sui tagli alla scuola pubblica e l’assenza di coperture per i livelli essenziali delle prestazioniIl Movimento 5 Stelle critica la decisione di inserire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nella manovra, evidenziando come questa scelta limiti il ruolo del Parlamento nel confrontarsi con questioni di grande rilevanza costituzionale.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
