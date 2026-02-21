Schlein attacca il governo sui tagli alla scuola pubblica | per il Pd l’istruzione è la misura della tranquillità sociale e della mobilità delle nuove generazioni

Elly Schlein critica il governo sui tagli alla scuola pubblica, definendo l’istruzione un elemento chiave per la stabilità sociale e la crescita dei giovani. Durante l’evento “L’Italia che riparte” a Firenze, la leader del Pd ha sottolineato come le risorse per le scuole siano fondamentali per garantire opportunità e libertà agli studenti. La discussione si focalizza sulla necessità di investimenti concreti nel settore educativo. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.