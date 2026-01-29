Emergenza maltempo Montaruli FdI | Sinistra non strumentalizzi Governo ha agito tempestivamente – Il video
La deputata di Fratelli d’Italia Montaruli invita la sinistra a non usare l’emergenza maltempo per fini politici. Sottolinea che il governo ha agito subito e che non ci sono bisogno di strumentalizzazioni. La sua presa di posizione arriva dopo le critiche lanciate da alcuni esponenti dell’opposizione. La situazione resta sotto controllo, ma il clima si surriscalda.
(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 "Di fronte a una tragedia la sinistra eviti strumentalizzazioni. Il Governo Meloni è intervenuto tempestivamente. Si evitino sterili polemiche" così la deputata Montaruli di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Così lo scudo penale “per la polizia” rischia di inguaiare. i poliziotti Giorgia Meloni a Niscemi, si indaga per disastro colposo. La premier: «Non sarà come nel ’97, saremo veloci» .🔗 Leggi su Open.online
Approfondimenti su Montaruli FdI
Emergenza maltempo, Montaruli: Sinistra non strumentalizzi tragedie, Governo intervento tempestivo – Il video
La parlamentare di Fratelli d’Italia, Montaruli, ha parlato oggi in piazza Montecitorio, chiedendo di non usare le tragedie provocate dal maltempo a fini politici.
Montaruli (FdI): "Spread ai minimi e occupazione ai massimi, merito del Governo Meloni" – Il video
Ultime notizie su Montaruli FdI
Emergenza maltempo, Montaruli (FdI): Sinistra non strumentalizzi, Governo ha agito tempestivamente – Il video(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 Di fronte a una tragedia la sinistra eviti strumentalizzazioni. Il Governo Meloni è intervenuto tempestivamente. Si evitino sterili polemiche così la deputata M ... open.online
Emergenza maltempo, Montaruli (FdI): Sinistra non strumentalizzi, Governo ha agito tempestivamente(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 'Di fronte a una tragedia la sinistra eviti strumentalizzazioni. Il Governo Meloni è ... notizie.tiscali.it
Emergenza maltempo, Meloni chiarisce sullo stanziamento iniziale: «Sono un po’ dispiaciuta per le polemiche», ha dichiarato Giorgia Meloni nel corso della riunione sull’emergenza maltempo che si è svolta a Catania, come mostrato in un video diffuso da... - facebook.com facebook
Emergenza maltempo, Schlein: In Sicilia situazione drammatica, sia a Niscemi che su Costa Ionica x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.