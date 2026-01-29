Emergenza maltempo Montaruli FdI | Sinistra non strumentalizzi Governo ha agito tempestivamente – Il video

La deputata di Fratelli d’Italia Montaruli invita la sinistra a non usare l’emergenza maltempo per fini politici. Sottolinea che il governo ha agito subito e che non ci sono bisogno di strumentalizzazioni. La sua presa di posizione arriva dopo le critiche lanciate da alcuni esponenti dell’opposizione. La situazione resta sotto controllo, ma il clima si surriscalda.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.