Valditara | Stanziati altri 206 milioni per mettere in sicurezza le scuole

Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato uno stanziamento di 206,8 milioni di euro per il potenziamento delle misure di sicurezza nelle scuole italiane. Il nuovo decreto prevede interventi urgenti, tra cui il miglioramento delle norme antincendio e interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con l'obiettivo di garantire ambienti più sicuri per studenti e personale.

Firmato un ulteriore decreto da 206,8 milioni di euro per il Piano antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza nelle scuole. Il provvedimento stanzia fondi per l'adeguamento e per gli interventi urgenti. "Solo un mese fa ho firmato un primo decreto da 223,7 milioni di euro che ha consentito il finanziamento di 1.155 interventi", ha spiegato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "Queste ulteriori risorse si aggiungono alle precedenti e consentiranno lo scorrimento delle graduatorie ampliando la platea degli istituti coinvolti. La sicurezza delle scuole resta una priorità strategica sulla quale continueremo a investire per garantire agli studenti e al personale scolastico spazi e ambienti sicuri”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Valditara: "Stanziati altri 206 milioni per mettere in sicurezza le scuole" Leggi anche: Edilizia scolastica, Valditara firma decreto da 206,8 milioni di euro per piano antincendio e messa in sicurezza scuole Leggi anche: Ponte Stretto, Salvini: Mettere in sicurezza fondi già stanziati in Manovra Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Valditara: "Stanziati altri 206 milioni per mettere in sicurezza le scuole" - Firmato un ulteriore decreto da 206,8 milioni di euro per il Piano antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza nelle scuole. msn.com

Edilizia scolastica, Valditara firma decreto da 206,8 milioni di euro per piano antincendio e messa in sicurezza scuole - Un nuovo stanziamento è stato disposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per interventi urgenti negli edifici scolastici. orizzontescuola.it

Piano antincendio e interventi urgenti di messa in sicurezza, firmato decreto da 206,8 milioni. Valditara: “Prosegue impegno per edilizia scolastica” - “Ho firmato oggi un importante decreto che stanzia ulteriori 206,8 milioni di euro per l’adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici. tecnicadellascuola.it

Il ministro Valditara analizza il valore storico della ricorrenza, legando le sue parole ai principi di uguaglianza e riscatto. #Attualita - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.