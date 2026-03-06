Mondiali speed skating allround e sprint 2026 oggi | orari 6 marzo tv streaming italiani in gara

Oggi, venerdì 6 marzo, si tengono i Mondiali speed skating allround e sprint 2026 a Heerenveen, nei Paesi Bassi. Le gare si svolgono sull’anello di ghiaccio, con italiani in pista in entrambe le discipline. Gli orari delle competizioni, trasmesse in tv e in streaming, prevedono diverse sessioni che coinvolgono atleti provenienti da vari paesi.

Oggi, venerdì 6 marzo, proseguiranno i Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), le due competizioni si alterneranno e sarà interessante comprendere quale sarà l’evoluzione della competizione. Nel day-2, spazio a pattinatrici e pattinatori impegnati nella competizioni “Sprint”. Si deciderà a chi spetteranno le medaglie. Nella competizione maschile, un po’ a sorpresa, l’americano Jordan Stolz è costretto a inseguire L’idolo di casa, Jenning De Boo, si è preso la rivincita rispetto alle Olimpiadi di Milano Cortina e sconfitto Stolz sia nei 500 che nei 1000 metri. Nella classifica complessiva il margine di vantaggio dell’oranje è di 0"66. 🔗 Leggi su Oasport.it

