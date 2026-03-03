Speed skating Mondial allround e sprint 2026 | programma orari tv streaming

Dopo i Giochi Olimpici, conclusi con tre medaglie d’oro e un totale di cinque premi, la stagione dello speed skating si avvia alla fase finale. Per il 2026 sono stati annunciati il programma, gli orari e le modalità di trasmissione degli eventi mondiali, tra allround e sprint. Le competizioni si svolgeranno in diverse date e saranno visibili in diretta streaming e in TV.

Dopo le emozioni ancora vive dei Giochi Olimpici, chiusi dall'Italia con un bottino di tre ori e cinque medaglie complessive, la stagione dello speed skating entra nel suo atto conclusivo. Dal 5 all'8 marzo il grande ghiaccio internazionale si sposta nei Paesi Bassi per i Campionati Mondiali Allround e Sprint 2026, ospitati nella leggendaria Thialf Arena di Heerenveen, autentico santuario della pista lunga mondiale. Per l'Italia sarà l'ultimo banco di prova di un'annata straordinaria. Salvo cambiamenti dell'ultim'ora, saranno quattro gli azzurri in gara davanti al calorosissimo pubblico oranje, pronto a trasformare ogni sessione in una festa del ghiaccio.