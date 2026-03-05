Oggi, giovedì 5 marzo, si svolgono i Mondiali di speed skating allround e sprint a Heerenveen, nei Paesi Bassi. Le gare si susseguono sull’anello di ghiaccio e vedono in pista atleti di diverse nazionalità, inclusi alcuni italiani. La giornata prevede diverse sessioni di gara, con orari trasmessi in diretta televisiva e streaming online.

Oggi, giovedì 5 marzo, prenderanno il via i Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), le due competizioni si alterneranno e sarà interessante comprendere quale sarà l’evoluzione della competizione. Nel day-1, spazio a pattinatrici e pattinatori impegnati nella competizioni “Sprint”. Previste le prime serie sui 500 e sui 1000 metri che saranno replicate nel giorno successivo, portando a un computo complessivo in una graduatoria che terrà conto dei tempi, convertiti poi in punti. Grande favorito in questa rassegna iridata l’americano Jordan Stolz, campione olimpico delle due distanze singole e in cerca di qualcosa di incredibile: conquistare il titolo mondiale sia nel format Sprint che in quello Allround. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali speed skating allround e sprint 2026 oggi: orari 5 marzo, tv, streaming, italiani in gara

Speed skating, Mondial allround e sprint 2026: programma, orari, tv, streamingDopo le emozioni ancora vive dei Giochi Olimpici, chiusi dall’Italia con un bottino di tre ori e cinque medaglie complessive, la stagione dello speed...

Leggi anche: A che ora gli Europei di speed skating 2026 oggi: orari 9 gennaio, tv, streaming, azzurri in gara

Una raccolta di contenuti su Mondiali speed.

Temi più discussi: Speed skating, i convocati dell’Italia per i Mondiali Allround e Sprint. Francesca Lollobrigida al passo d’addio?; Nel tempio di Heerenveen ecco i Mondiali Sprint e Allround: Francesca Lollobrigida, dopo le magie olimpiche, torna in pista; Dopo le Olimpiadi…I Mondiali! Gli sport invernali che avranno la rassegna iridata tra marzo e maggio; Mondiali speed skating allround e sprint 2026 oggi: orari 5 marzo, tv, streaming, italiani in gara.

Speed skating, ‘last dance’ per Francesca Lollobrigida nei Mondiali Allround di Heerenveen. Assente GhiottoDopo il sipario olimpico calato su Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, lo speed skating non si ferma. Le luci restano accese, il ghiaccio ... oasport.it

Speed skating, Jordan Stolz vuol lasciare il segno nei Mondiali sprint e non solo….Pergher osservata specialeNiente più sfide sulle singole distanze, niente più specialisti puri chiamati a brillare in pochi secondi: nella seconda parte della stagione lo sguardo ... oasport.it

Speed skating, Jordan Stolz grande favorito per i Mondiali Sprint. Pergher e Di Stefano possono ben figurare - facebook.com facebook

Speed skating, Jordan Stolz vuol lasciare il segno nei Mondiali sprint e non solo….Pergher osservata speciale - x.com