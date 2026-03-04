Sci di fondo | Marco Pinzani d’argento ai Mondiali junior nella 20 km mass start

Ai Mondiali junior di sci di fondo a Lillehammer, Marco Pinzani ha conquistato la medaglia d’argento nella gara dei 20 km mass start. La competizione si è svolta nelle ultime ore e rappresenta un risultato importante per l’Italia in questa manifestazione. La prova ha visto impegnati numerosi giovani atleti provenienti da vari paesi.

Nuova medaglia per l'Italia ai Mondiali junior di sci di fondo in corso di svolgimento a Lillehammer, Norvegia. La conquista Marco Pinzani nella 20 km a tecnica libera con partenza di massa, nella quale si classifica a 1?8 dal vincitore, il norvegese Emil August Longva. Il tutto in una gara che avrebbe potuto vedere due azzurri a medaglia, considerato che nella fuga decisiva si è trovato anche Daniel Pedranzini, poi quarto a 3?5 dal vincitore e alle spalle del finlandese Anton Kenppi (+3?2). Buona performance anche per Federico Risatti, 15° a 1'25?7, mentre Federico Pozzi chiude 26° a 2'18?5. Tra le donne, invece, finiscono per giocarsi in titolo in due, e a prevalere è la norvegese Julie Sand-Hanssen in 52'31?6: precede di otto decimi la tedesca Luisa Dahlke.