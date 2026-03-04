Mondiali Juniores fondo Pinzani d’argento nella 20 km | l’Italia ancora sul podio a Lillehammer

Durante i Mondiali Juniores di fondo a Lillehammer, un atleta italiano di 19 anni si è piazzato al secondo posto nella gara di 20 km in tecnica libera con partenza in linea. Il giovane, appartenente alle Fiamme Gialle, ha concluso la competizione alle spalle del norvegese Longva, che si è aggiudicato la vittoria. L’Italia si conferma ancora una volta sul podio in questa disciplina.

Il diciannovenne tarvisiano delle Fiamme Gialle è secondo nella 20 km in tecnica libera con partenza in linea, vinta dal norvegese Longva. Quarto posto per Pedranzini, quindicesimo per Risatti. Dopo il bronzo di Pozzi nella sprint, l’Italia conferma la propria presenza sul podio iridato. L’Italia non lascia il podio dei Mondiali Juniores di sci di fondo di Lillehammer. Dopo il bronzo di Federico Pozzi nella sprint in tecnica libera di lunedì, oggi è Marco Pinzani a salire sul gradino più alto disponibile: il diciannovenne di Tarvisio, tesserato per le Fiamme Gialle, conquista l’argento nella 20 km in tecnica libera con partenza in linea. A vincere è il norvegese Emil Longva in 44’07"6, con Pinzani secondo, il finlandese Anton Kemppi terzo e l’altro azzurro Daniel Pedranzini quarto a 3"5. 🔗 Leggi su Sportface.it

Sci di fondo: Teo Galli sfiora il podio ai Mondiali Under 23 di LillehammerSi sono svolte quest'oggi le sprint a tecnica libera che hanno dato il via alla parte Under 23 dei Mondiali giovanili di sci di fondo, che stanno...

