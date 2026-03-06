Mondello | Comune riprende il controllo e lancia pulizia post-ciclone

Il Comune di Palermo ha ripreso in mano la gestione del lungomare di Mondello, che prima era affidata alla società Italo Belga. In seguito al passaggio, sono state avviate operazioni di pulizia per rimuovere i danni causati dal recente ciclone. La decisione di tornare sotto controllo diretto prevede interventi di bonifica e riqualificazione dell’area. La ripresa della gestione è ufficiale e immediata.

Il lungomare di Mondello torna sotto la gestione diretta del Comune di Palermo dopo la decadenza della concessione affidata alla società Italo Belga. L'Amministrazione, guidata dal sindaco Roberto Lagalla, ha attivato una serie di lavori straordinari per ripristinare il decoro dell'area colpita dal ciclone Harry. Interventi immediati inizieranno lunedì con la rimozione della sabbia accumulata tra piazza Valdesi e piazza Mondello. La pulizia coinvolgerà arenile, marciapiedi e carreggiata, gestita dalle aziende partecipate Rap, Coime e Reset. L'azione coordinata delle partecipate comunali. Dopo la fine del rapporto contrattuale con l'ex gestore privato, il controllo ritorna completamente agli uffici tecnici e alle imprese a partecipazione pubblica.