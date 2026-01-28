Ciclone Harry volontari in azione con scope e palette per aiutare Mondello a rialzarsi

Volontari e cittadini si sono messi subito al lavoro a Mondello, armati di scope e palette per pulire le strade e rimuovere detriti. Nonostante il freddo e la pioggia, hanno affrontato le condizioni avverse per aiutare la zona a tornare alla normalità. L’intervento rapido dimostra quanto sia forte il senso di comunità in questi momenti difficili.

Si sono armati di scope e palette, sfidando il freddo e la pioggia che ancora stanno colpendo la città, per aiutare Mondello a rialzarsi dopo il passaggio del ciclone Harry. Mareggiate e raffiche di vento hanno infatti riversato grandi quantità di sabbia e rifiuti sulla banchina e detriti sulla spiaggia, colpendo soprattutto gli stabilimenti balneari. In attesa degli interventi strutturali e dell'arrivo dei fondi per i danni, nel pomeriggio un gruppo di volontari ha deciso di intervenire. Decine di persone, tra residenti e cittadini provenienti da altri quartieri di Palermo, oggi pomeriggio si sono ritrovate sulla spiaggia per fare la loro parte.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Ciclone Harry

Dopo il passaggio del ciclone Harry, le strade del litorale sono state interessate da accumuli di rifiuti e detriti.

Il Comune di Letojanni ha annunciato la chiusura delle iniziative di supporto economico a causa dei danni causati dal ciclone Harry.

Ultime notizie su Ciclone Harry

Ciclone Harry: i volontari di Plastic Free Onlus in prima linea in Sicilia, Calabria e SardegnaDopo i violenti effetti del ciclone Harry, che ha colpito duramente Sicilia, Calabria e Sardegna provocando mareggiate, frane e allagamenti, i volontari di Plastic Free Onlus si sono immediatamente ... reggiotv.it

Ciclone Harry, al via la macchina dei volontari Plastic Free. Interventi in Calabria, Sicilia e Sardegna – FOTODal Poetto alla Calabria, fino alla Sicilia più colpita: Plastic Free mobilita centinaia di volontari e annuncia nuove pulizie straordinarie ... citynow.it

#Sicilia - Martedì sera all’Assemblea regionale (ARS) è stato approvato un ordine del giorno che chiede alla regione di dirottare €1,3 mld stanziati per il ponte sullo Stretto alla ricostruzione delle coste distrutte dalle mareggiate del ciclone Harry. @ultimora_pol x.com

Ciclone Harry e Niscemi, la premier Meloni sorvola le zone colpite La notizia: https://qds.it/maltempo-sicilia-premier-meloni-sorvola-elicottero-zone-colpite-comune-niscemi-frana/ - facebook.com facebook