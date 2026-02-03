Fp Cgil Mario Caradonna nuovo coordinatore dei dirigenti medici e sanitari al Policlinico
Questa mattina è stato eletto Mario Caradonna come nuovo coordinatore dei dirigenti medici e sanitari alla Fp Cgil del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo. La scelta è stata accolta con soddisfazione tra i lavoratori, che sperano in una rappresentanza più forte e vicina alle loro esigenze. Caradonna prende il posto di chi ha guidato il gruppo finora e promette di lavorare per migliorare le condizioni di lavoro e i servizi offerti.
Eletto il nuovo coordinatore dei dirigenti medici e sanitari per la Fp Cgil al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo. È Mario Caradonna, anestesista rianimatore, dirigente medico dell’azienda ospedaliera universitaria palermitana, che succede all'attuale coordinatrice provinciale Monica Lunetta.🔗 Leggi su Palermotoday.it
