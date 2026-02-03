Fp Cgil Mario Caradonna nuovo coordinatore dei dirigenti medici e sanitari al Policlinico

Questa mattina è stato eletto Mario Caradonna come nuovo coordinatore dei dirigenti medici e sanitari alla Fp Cgil del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo. La scelta è stata accolta con soddisfazione tra i lavoratori, che sperano in una rappresentanza più forte e vicina alle loro esigenze. Caradonna prende il posto di chi ha guidato il gruppo finora e promette di lavorare per migliorare le condizioni di lavoro e i servizi offerti.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.