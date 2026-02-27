Contratto nazionale dei medici la Fp Cgil non firma l' accordo di rinnovo

Il contratto nazionale dei medici non ha visto la firma della Fp Cgil, che ha annunciato di voler monitorare attentamente l’applicazione delle norme contrattuali ancora in vigore. La sigla sindacale si impegna a vigilare su aspetti come l’orario di lavoro, le carriere e i fondi destinati ai professionisti, mantenendo un ruolo attivo in tutte le questioni legate al settore.

"Continueremo a vigilare su tutti i tavoli, con le nostre rappresentanze sindacali, sulla corretta applicazione delle norme contrattuali ancora vigenti, su orario di lavoro, su carriere e fondi dei professionisti. In particolare sull'applicazione contrattuale dell'orario di lavoro e sull'utilizzo.