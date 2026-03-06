Monaco salvato Stato | 2,5 milioni per i debiti urgenti

Il club di Monaco sta attraversando una crisi finanziaria, con 2,5 milioni di euro necessari per coprire debiti urgenti. Nonostante la recente qualificazione alle competizioni europee di alto livello, la società si trova in una situazione di grande vulnerabilità economica. La situazione richiede interventi immediati per far fronte alle difficoltà finanziarie in corso.

Il club del principato sta affrontando una fase di grave fragilità economica, nonostante la recente partecipazione al massimo livello continentale della pallacanestro, dove era tra i finalisti dell'EuroLeague nella stagione appena conclusa. Il contesto finanziario ha richiesto un intervento pubblico mirato a scongiurare il default, offrendo una temporanea stabilità operativa e una finestra di manovra per le decisioni successive. In data 5 marzo lo Stato ha versato circa 2,5 milioni di euro per coprire debiti urgenti, tra cui stipendi arretrati dei giocatori, contributi sociali e salari del personale temporaneo. Per rendere l'operazione possibile, lo Stato ha acquistato una quota della gestione societaria del club, assicurando così una partecipazione pubblica limitata ma decisiva.

