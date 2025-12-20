Liberato da quasi due milioni di debiti ex imprenditore brindisino
Liberato da quasi due milioni di debiti ex imprenditore brindisino BRINDISI - Il Tribunale di Brindisi, Ufficio esecuzioni e concorsuali, con provvedimento di esdebitazione emesso dal giudice delegato dott.
BRINDISI - Il Tribunale di Brindisi, Ufficio esecuzioni e concorsuali, con provvedimento di esdebitazione emesso dal giudice delegato dott. Ivan Natali il 10 dicembre scorso, ha liberato un cittadino brindisino, ex imprenditore C.T., di 1.766.770,80 euro di debiti (di cui la maggior parte nei. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
