Servizio idrico Aica condannata a pagare quasi 8 milioni di debiti a Siciliacque

Il tribunale di Palermo ha condannato Aica a pagare circa 7,88 milioni di euro, più interessi legali, a favore di Siciliacque. La decisione riguarda il servizio idrico e si inserisce in un contesto di regolamentazione e gestione delle risorse idriche nella regione. La sentenza evidenzia le responsabilità dell’azienda nel pagamento di debiti accumulati nel settore.

Il tribunale di Palermo ha condannato l'Aica al pagamento di 7.879.950,26 oltre agli interessi legali a Siciliacque. L'ordinanza, emessa lo scorso 31 dicembre dalla presidente della quinta sezione civile, Daniela Galazzi, arriva nel corso di un lungo contenzioso avviato da Siciliacque che aveva.

L'Aica, ossia l'azienda idrica dei comuni agrigentini, ribadisce la piena coerenza con le criticità e raccomandazioni evidenziate dal referto della corte dei Conti – sezione di controllo per la

