Momà | 12 uomini over 35 sfidano la giuria femminile

Domenica 8 marzo 2026, la discoteca Momà di Collecorvino organizza una serata dedicata alla bellezza maschile over 35, con dodici uomini che sfideranno la giuria femminile. L’evento vedrà partecipanti che si esibiranno davanti alle giudici in una competizione che mette in mostra l’eleganza e lo stile degli uomini coinvolti. La serata promette di essere un momento di attenzione sulla figura maschile adulta.

La discoteca Momà di Collecorvino ospiterà domenica 8 marzo 2026 una serata dedicata alla bellezza maschile over 35. L'evento, denominato Fantastico Over 2026, prevede la partecipazione di una dozzina di uomini e l'intervento di ospiti d'onore come Carolina D'Andrea. La giuria composta esclusivamente da donne valuterà i partecipanti in diverse categorie di abbigliamento. L'iniziativa si colloca nel calendario degli eventi locali per il mese di marzo, offrendo un ingresso a 10 euro più consumazione obbligatoria. Il format combina spettacolo di danza, musica dal vivo e una gara di bellezza che celebra la maturità fisica e l'estetica maschile oltre la soglia dei trentacinque anni.

