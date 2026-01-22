Lo conoscevano tutti tranne il Fisco | 250 serate oltre 220mila euro di incassi Noto dj nei guai

Un noto dj della Versilia è stato scoperto dalla Guardia di finanza di Lucca per aver omesso di dichiarare circa 220mila euro di incassi, derivanti da circa 250 serate svolte in poco più di due anni. La scoperta evidenzia come l’attività professionale, anche se molto nota, possa nascondere irregolarità fiscali. La vicenda sottolinea l'importanza della corretta gestione fiscale, anche nel settore dell’intrattenimento.

Viareggio, 22 gennaio 2026 – Lo conoscevano tutti, tranne il Fisco. Un noto dj residente in Versilia è finito nei guai dopo che la Guardia di finanza di Lucca ha ricostruito la sua intensa attività professionale: circa 250 serate in poco più di due anni e oltre 220mila euro di incassi, tutti mai dichiarati. Tradito dai social dove postava foto e video delle serate. A tradirlo sono stati proprio i social network. Sui suoi profili l’aspirante “vip” documentava con dovizia di particolari le serate organizzate, pubblicando foto, commenti e resoconti sul successo degli eventi e sulla grande affluenza di pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

