Ma sapevate che Sal Da Vinci sta con sua moglie da oltre trent’anni? Ecco chi è la sua compagna di vita

Sapevate che Sal Da Vinci ha condiviso la propria vita con sua moglie per più di trent’anni? La loro storia rappresenta un esempio di stabilità e affetto duraturo, lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. Scopriamo chi è la compagna di vita del noto artista e come il loro legame ha resistito nel tempo, tra momenti di famiglia e valori condivisi.

Sal Da Vinci è sposato da oltre trent’anni con una donna meravigliosa: il racconto di una storia d’amore lontana dai riflettori, tra matrimonio, figli e nipoti. Leggi anche: Sal Da Vinci cosa ha fatto ai capelli? Avete notato anche voi il cambiamento? Dietro il successo travolgente di Rossetto e Caffè e una carriera che da decenni lo vede protagonista tra musica e teatro, Sal Da Vinci ha costruito anche una vita privata solida e riservata. Lontano dai gossip e dalle cronache mondane, il cantante napoletano condivide infatti la sua quotidianità con la stessa donna da oltre trent’anni: sua moglie Paola Pugliese. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ma sapevate che Sal Da Vinci sta con sua moglie da oltre trent’anni? Ecco chi è la sua compagna di vita Leggi anche: Paola Pugliese, chi è la moglie di Sal Da Vinci Leggi anche: Chi è Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci: “Per conquistarla feci un casino” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sal Da Vinci all'Augusteo con il nuovo spettacolo “Dalla parte del cuore” - Con il nuovo spettacolo “Dalla parte del cuore”, scritto insieme a Ciro Villano, Sal Da Vinci riporta sul palcoscenico un universo narrativo che riflette la sua identità artistica: multiforme, ... napolitoday.it

