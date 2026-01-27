Portaerei caccia e missili | il dispositivo Usa intorno all’Iran è pronto per l' attacco

Gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza militare in Medio Oriente, schierando portaerei, caccia e missili. Questa movimentazione suggerisce una possibile azione militare nei confronti dell’Iran. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le tensioni nella regione continuano a crescere.

Gli Stati Uniti hanno sostanzialmente completato il loro schieramento di forze in Medio Oriente, lasciando supporre, insieme ad altri indicatori, che un qualche tipo di azione militare contro l'Iran sia ormai prossima. Innanzitutto Teheran ha emesso un Notam (Notice to airmen) il 25 gennaio col quale chiudeva lo spazio aereo iraniano sino al 25 aprile a tutti i voli in Vfr (Visual Flight Rules – ovvero i voli a vista di velivoli leggeri e da turismo) e a quelli di aviazione generale ad eccezione di quelli che operano all'interno di zone di controllo del traffico aereo che svolgono operazioni di ricerca e soccorso, ospedaliere, statali, militari o con elicotteri della Nioc (National Iranian Oil Co) previo coordinamento con l'autorità competente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

In Iran, cresce la preoccupazione di un possibile attacco statunitense.

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono attualmente ferme, grazie alla presenza dei sistemi missilistici russi S-400 e alle pressioni provenienti dai paesi del Golfo.

Portaerei, caccia e missili: il dispositivo Usa intorno all’Iran è pronto per l'attaccoLa chiusura dello spazio aereo iraniano, i vertici militari Usa-Israele e il massiccio ridispiegamento di assetti navali, aerei e d’intelligence indicano una fase operativa avanzata. Resta aperto il n ... ilgiornale.it

Portaerei, droni e armi segrete. La macchina da guerra Usa si è messa in moto per punire l'eccidio dei giovani iranianiL'Iran, 90 milioni di abitanti e una potenza di fuoco notevolissima di missili balistici e di droni, è molto crudele e preparato ... msn.com

