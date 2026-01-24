Paolo Mendico dopo la sospensione della preside parla la mamma | Mio figlio ha chiesto aiuto come chiedevamo aiuto noi ma non siamo stati mai ascoltati

La madre di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni morto suicida a Latina, racconta al Corriere della Sera il dolore e il disagio vissuto dalla famiglia. Dopo la sospensione della preside, evidenzia come il figlio avesse chiesto aiuto senza essere ascoltato, sottolineando l’importanza di una maggiore attenzione e ascolto nelle istituzioni scolastiche per prevenire tragedie simili.

«Sappiamo quello che leggiamo, ma devo dire che ho provato ribrezzo e delusione: la vita di mio figlio vale così poco? Pochi giorni di sospensione dopo un fatto così tragico? Abbiamo a che fare con persone che non meritano di ricoprire il ruolo che ricoprono. Mi chiedo che lavoro abbiano svolto gli ispettori per un risultato del genere». L'atto sanzionatorio riguarda anche la vicepreside e la responsabile della succursale di Santi Cosma e Damiano colpevoli di avere ignorato i protocolli antibullismo nonostante i verbali attestassero «comportamenti non conformi». Una situazione che la famiglia di Paolo Mendico aveva più volte segnalato alla scuola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

?Paolo Mendico, chi è la preside Gina Antonetti sospesa 3 giorni. Dopo il suicidio diceva: «Dai genitori nessuna richiesta d'aiuto, non potevamo sapere»Gina Antonetti, preside dell’Iti «Antonio Pacinotti» di Fondi, è stata sospesa per tre giorni.

“La dirigente andava licenziata, la vita di mio figlio vale così poco?”: la rabbia del papà di Paolo Mendico per i 3 giorni di sospensione alla presideGiuseppe Mendico esprime forte delusione per la sospensione della preside dell’istituto “Pacinotti” di Fondi, dopo la tragica morte del suo figlio Paolo.

