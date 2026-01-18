Bobby Solo a Domenica In | Mi hanno detto che non potevo portare mia moglie e mio figlio la reazione di Venier

Durante la puntata di Domenica In del 18 gennaio, Bobby Solo ha condiviso una sua esperienza riguardo alle restrizioni sui suoi accompagnatori, affermando:

Ospite di Domenica In, nella puntata del 18 gennaio, Bobby Solo ha rivelato: "Mi hanno detto che non potevo portare mia moglie Tracy e mio figlio Ryan nel programma". Mara Venier ha risposto sorpresa: "Chi te lo ha detto?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stefano De Martino ha espresso il desiderio di spostare la conduzione di Affari Tuoi da Roma a Milano, motivato dalla volontà di essere più vicino al figlio Santiago. La scelta riflette l’importanza di trovare un equilibrio tra impegni professionali e famiglia, avvicinando il conduttore alla sua vita privata senza alterare significativamente il percorso del programma. La decisione potrebbe influire sulla produzione e sulla programmazione futura.

#DomenicaIn a tutta #Sanremo con Serena Autieri, Alexia, Bobby Solo, Wilma Goich e Marino Bartoletti tra gli ospiti Attesi anche il figlio di Sophia Loren e il tenore Pasquale Esposito. Ecco le anticipazioni del 18 gennaio 2026 x.com

Domenica in e Che tempo che fa insieme: ospiti e omaggi speciali Domenica 18 gennaio, dalle 14:00 su Rai 1, Mara Venier vi aspetta a Domenica In con tanti ospiti legati al Festival di Sanremo. Tra loro Bobby Solo, Maurizio Vandelli, I Cugini di Campagna, - facebook.com facebook