censis per 3 italiani su 4 esperienze con problemi mentali

Secondo i dati Censis, il 74,1% degli italiani ha avuto esperienze con problemi di salute mentale, sia personali che attraverso familiari o amici. In particolare, il 34,2% ha vissuto direttamente queste difficoltà, mentre il 36,3% si è confrontato con esse in ambito familiare o tra conoscenti. Questi numeri evidenziano come la questione della salute mentale coinvolga una vasta parte della popolazione italiana.

Roma, 21 gen. (Adnkronos Salute) - Il 74,1% degli italiani - quasi 3 su 4 - afferma di aver avuto esperienze dirette o indirette con problemi di salute mentale: il 34,2% a livello personale, il 36,3% attraverso familiari o amici. Il rapporto con i servizi sanitari da parte di chi ha avuto una esperienza personale non è esente da difficoltà, con il 42,4% che ha sperimentato problemi ad accedere ai servizi sanitari pubblici e il 59% che ha dovuto rivolgersi a servizi privati a pagamento. E' il quadro che emerge dall'indagine 'Salute mentale e salute del cervello nella concezione della salute degli italiani', realizzata dal Censis in collaborazione con Lundbeck Italia, su un campione rappresentativo di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mente e cervello: i dati raccontano Presentazione dell'indagine Lundbeck Italia-Censis: «Salute mentale e salute del cervello nella concezione della salute degli italiani» Mercoledì, 21 gennaio Ore 9:00 Sala Perin del Vaga – Istituto Luigi Sturzo, Roma x.com

