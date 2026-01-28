Roma | De Santis-De Gregorio Azione edicole in crisi e trascurate rilanciarle sia priorita’

Questa mattina a Roma è emerso un nuovo piano dell’amministrazione per aiutare le edicole in crisi. Le vetrine sono trascurate e molte chiudono, quindi ora si cerca di rilanciarle come priorità. La speranza è di trovare soluzioni concrete per salvare decine di piccole attività in difficoltà.

Questa mattina, si legge di un nuovo “piano” messo in campo dall’Amministrazione per cercare di salvaguardare le edicole di Roma. Secondo quanto dichiarato dal presidente della commissione Patrimonio, Yuri Trombetti, la proposta si fonderebbe sull’impiego dei chioschi come hub per i servizi anagrafici. Le dichiarazioni dei consiglieri di Azione. Questa affermazione è stata rilasciata dai consiglieri capitolini di Azione, Antonio De Santis e Flavia De Gregorio, i quali hanato: “Che dire? È un’ottima idea che, tra l’altro, era stata già implementata durante la scorsa consiliatura. Tuttavia, dopo lo stop imposto dal Garante della Privacy, questa iniziativa è rimasta bloccata per almeno due anni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

