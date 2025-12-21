La Guerri Napoli resiste per quasi tutto il match alla Reyer Venezia giocando una grande partita con Simms, Bolton e Croswell oltre quota 20 punti, ma cede alla distanza con il punteggio di 106-96 nonostante il tentativo di rimonta nel finale. Una bella gara fluida e molto combattuta quella tra Venezia e Napoli, con gli ospiti capaci di recuperare nel primo tempo due parziali davvero importanti della Reyer e di portare l’interesse per la gara fino alla fine. Riporta il sito pianetabasket.com che la terza fuga, nella ripresa, seppur meno consistente delle precedenti, ha successo. La squadra di Spahija vince per una migliore cura dei particolari, mentre il duello tra Wiltjer e Simms li vede entrambi con 27 punti nel carniere. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - La Guerri Napoli gioca una grande partita ma cede nel finale alla Reyer Venezia

Leggi anche: La Guerri Napoli cede nel finale all’Apu Udine

Leggi anche: Chivu smorza la tensione alla vigilia di Napoli Inter: «È una partita importante, ci si gioca tanto ma non tutto! Sul fatto che possa indirizzare il campionato…»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Preview Umana Reyer – Guerri Napoli; Umana Venezia-Guerri Napoli: in Laguna gli azzurri a caccia del colpaccio da Final Eight; Basket, domani la Guerri Napoli in trasferta contro Venezia; Reyer, Spahija: Contro Napoli mi aspetto una prestazione consistente per 40 minuti.

NAPOLI BASKET - Gli azzurri lottano alla grande ma cedono nel finale a Venezia 106-96 - La squadra allenata da coach Magro resiste giocando una grande partita con Simms, Bolton e Croswell oltre quota 20 punti, ma cede alla distanza con il punteggio di ... napolimagazine.com