Pesaro soffre ma non cede Milano crolla solo nel finale Un match all’ultimo respiro

Nel confronto tra Pesaro e Milano, la partita si è rivelata equilibrata e combattuta fino all'ultimo istante. Pesaro, pur soffrendo, ha mantenuto la concentrazione e ottenuto la vittoria con il punteggio di 73-68. La gara è stata caratterizzata da continui sorpassi e momenti di tensione, confermando l'importanza di ogni punto in un match deciso negli ultimi minuti.

Victoria Libertas Pesaro 73 Wegreenit Urania Milano 68 (31-22,45-45,59-62) Victoria Libertas Pesaro: Bertini 10 (22, 24), Sakine n.e., De Laurentiis, Tambone 7 (22, 17), Reginato, Virginio 11 (44, 01), Felder 13 (310, 15), Bucarelli 17 (36, 25), Miniotas 11 (410), Fainke. All. Leka Wegreenti Urania Milano: Taylor 17 (02, 34), Gentile 20 (824), Amato 10 (03, 36), Lupusor 3 (12 da 3), Rashed n.e., D'Almeida 4 (23), Rogic 2 (04 da 3), Cavallero 7 (23, 12), Morgillo (02), Sabatini 5 (12, 15). All. Cardani. Arbitri: Pellicani, Ferretti, Biondi Spettatori: 4010 Finisce in gloria la prima uscita del 2026 per la Vuelle, dopo una faticaccia durata 40 minuti, per avere la meglio su un'Urania Milano che non vale sicuramente la classifica che ha.

