Minaccia la ragazza e colpisce in faccia l’amico di lei | paura in montagna

Qualche giorno fa, nel comprensorio sciistico di Plan de Corones, una ragazza di 18 anni e un suo amico sono stati vittime di un’aggressione. Un uomo di 25 anni, che aveva un divieto di avvicinamento nei confronti della ragazza, ha minacciato la giovane e colpito con un pugno in faccia l’amico. L’episodio ha provocato scompiglio tra i presenti.

Il responsabile, aggravato da un provvedimento cautelare per atti persecutori, era titolare di un divieto di avvicinamento nei confronti della giovane Momenti caotici (e preoccupanti) qualche giorno fa nel comprensorio sciistico di Plan de Corones dove una ragazza di 18 anni e un suo amico sono stati aggrediti da un uomo di 25 anni, titolare di un divieto di avvicinamento nei confronti di lei. Il giovane, sottolineano le forze dell'ordine, era già gravato da un provvedimento cautelare per atti persecutori nei confronti della 18enne. Il fatto, avvenuto presso la stazione a valle della seggiovia "Plaute", risale allo scorso 21 febbraio. Il venticinquenne, secondo le prime informazioni, si è avvicinato alla coppia di amici e, dopo aver minacciato la ragazza, ha colpito al volto l'amico che si trovava con lei.

