Paolo Ferri colpisce la mamma con la pistola sparachiodi l' audio choc mandato all' amico | Ammazzo lei e mia sorella

Un episodio inquietante si è verificato quando Paolo Ferri ha minacciato la madre con una pistola sparachiodi, uno strumento solitamente impiegato in ambito agricolo. L’uomo ha anche inviato un messaggio all’amico, dichiarando intenzioni violente nei confronti della madre e della sorella. La vicenda solleva importanti questioni sulla gestione delle emozioni e sulla prevenzione di comportamenti aggressivi all’interno delle famiglie.

Ha preso una pistola sparachiodi, di quelle che normalmente si usano per abbattere gli animali, l'ha puntata contro la madre e ha premuto il grilletto. Paolo Ferri, 40 anni, di Caselle nel Torinese, è stato arrestato per tentato omicidio: il colpo partito dall'arma ha ferito gravemente la mamma, Luciana Cat Berro, 65 anni, che ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Giovanni Bosco di Torino. E' successo nella notte alle porte della cittadina aeroportuale, lungo la provinciale 2, all'interno dell'abitazione condivisa da madre e figlio, anche sede dell'azienda agricola di cui il 40enne è titolare. 🔗 Leggi su Leggo.it

