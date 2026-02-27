Milano-Sanremo 2026 ecco il percorso | confermata la partenza da Pavia gran finale in Via Roma

Il percorso della Milano-Sanremo 2026 è stato ufficialmente annunciato, con partenza da Pavia e arrivo in Via Roma. La gara si svolgerà sabato 21 marzo e seguirà il tracciato tradizionale, includendo il passaggio sul Turchino e i Capi. La corsa si svolge in un giorno preciso e coinvolge le principali strade lungo il percorso.

Il primo Monumento dell’anno, come sempre: ecco la Milano-Sanremo, che sabato 21 marzo manderà in scena l’edizione 117. Oggi Rcs Sport, che la organizza per conto della Gazzetta, ha svelato il tracciato che conferma, per la terza volta consecutiva, la partenza da Pavia. Cinque chilometri in più nel complesso rispetto al 2025 (298 invece di 293, si conferma la classica più lunga) e percorso tradizionale con il Turchino, i Capi, la Cipressa e il Poggio prima del gran finale in Via Roma. Nella passata stagione, la Classicissima è stata la corsa più bella dell’anno, con lo sprint decisivo tra Mathieu Van der Poel (vincitore per la seconda... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanremo 2026 e il Mercato Immobiliare: Quanto Costa Vivere nelle Città dei Cantanti? L'edizione 2026 del Festival di Sanremo ha acceso i riflettori...

Da Milano a Sanremo, ecco lo specchio dello street artist: Per guardarsi dentro e riscoprirsiSanremo non è solo musica, è anche arte. Ed è con questo spirito che lo street artist milanese Simone Longo è giunto per la prima volta nella Città dei fiori per presentare una delle sue installazioni ... repubblica.it

Ecco chi sono gli atleti ospiti a Sanremo 2026Alcuni atleti delle Olimpiadi di Milano Cortina saranno ospiti durante una serata al Festival di Sanremo 2026. Domani avrà inizio il Festival di Sanremo 2026 e tra i tanti ospiti che faranno la loro ... novella2000.it

Prove di Milano - Sanremo: Tadej Pogacar fa dietro moto sul Poggio. Sono curiosissimo di vedere che corsa farà Pogacar quest'anno. Ha provato a più riprese sul Poggio e non è andata. Ha fatto la Cipressa più dura di sempre e non è bastato. E se invece di - facebook.com facebook

Here are the teams set to line up for the start of the Sanremo Women on March 21st! Ecco le squadre che prenderanno il via alla Sanremo Women il 21 marzo! #MilanoSanremo @CA_Ita x.com