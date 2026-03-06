Il Corriere compie 150 anni compleanno alla Scala con Mattarella Cairo | Un patrimonio del nostro Paese

Il Corriere della Sera compie 150 anni e ha celebrato il suo anniversario alla Scala di Milano, con la partecipazione del presidente della Repubblica. Il direttore generale del gruppo editoriale ha definito il quotidiano come un patrimonio del nostro Paese. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi ospiti e rappresentanti istituzionali, consolidando così il legame tra il giornale e l’Italia.

La Scala è piena. Giornalisti, tantissimi, ma anche un fiume di personalità legate profondamente al Corriere della Sera che hanno voluto essere presenti per questa spettacolare festa per i primi 150 anni del quotidiano di via Solferino. A partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato poco prima delle 11.30 e accolto da almeno cinque minuti di applausi (siamo alla Scala, qui la durata dell'apprezzamento ha un suo valore). Seduto a metà della platea, vicino al presidente del Senato Ignazio La Russa e ad Urbano Cairo, presidente di Rcs MediaGroup, ha seguito il concerto dell'Orchestra della Scala diretta da Alexander Soddy - dall'Inno d'Italia ai brani tratti da Norma di Bellini e da Götterdämmerung di Wagner.