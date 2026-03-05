Mattarella a Milano per i 150 anni del Corriere | tutto quello che c' è da sapere sull' evento alla Scala

Il presidente della Repubblica sarà a Milano venerdì 6 marzo per partecipare all'inaugurazione delle celebrazioni dei 150 anni del Corriere della Sera. L'evento si terrà al teatro alla Scala, dove Mattarella presenzierà alla cerimonia ufficiale. La giornata comprende diverse attività legate alla storia e alla presenza del quotidiano nel panorama italiano. L'occasione segna un momento importante per il giornale e per la città.

Dalla copia anastatica del 1876 in omaggio al volume di 300 pagine con 150 firme illustri: tutte le iniziative per l'anniversario del quotidiano di via Solferino Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inaugura venerdì 6 marzo al teatro alla Scala di Milano le celebrazioni per i 150 anni del Corriere della Sera. All'evento intervengono il sindaco Giuseppe Sala, il sovrintendente Fortunato Ortombina, il direttore Luciano Fontana e l'editore Urbano Cairo. L'orchestra della scala, diretta da Alexander Soddy, esegue l'inno d'italia e brani tratti da "Norma" di Bellini e "Götterdämmerung" di Wagner.

Ovazione per l'Italia, fischi a Israele e Vance. Poi Mattarella apre i Giochi di Milano-Cortina 2026Milano al centro della scena internazionale alla vigilia dei Giochi: tra incontri istituzionali, proteste studentesche e misure di sicurezza, la città ospita leader politici, eventi olimpici e contest ... ilgiornale.it

Milano Cortina 2026, Rubio e Vance atterrati a Malpensa. Domani l’incontro con Meloni. Questa sera la cena di gala con MattarellaAlla Fabbrica del Vapore la cena istituzionale che apre Milano-Cortina 2026. In città capi di Stato, sovrani e vertici internazionali. Rafforzato il piano sicurezza con oltre seimila uomini ... affaritaliani.it

