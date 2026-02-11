In piazza contro il Ddl Bongiorno | Senza consenso è stupro

Centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro il Ddl Bongiorno. Le associazioni femministe, i centri antiviolenza e alcuni politici hanno manifestato insieme, chiedendo di fermare la modifica dell’articolo 609-bis. Le donne hanno gridato che senza consenso non si può parlare di sesso, definendo quella proposta come una forma di stupro. La manifestazione è partita questa mattina e si è svolta pacificamente, con slogan e interventi diretti a chiedere di rispettare le vittime di violenza.

Associazioni femministe, centri antiviolenza e politica uniti per fermare la modifica dell'articolo 609-bis. Anche sotto le Torri cresce il fronte del dissenso contro la proposta di legge a firma della senatrice Giulia Bongiorno. Dalla Casa delle donne, al movimento Non una di meno, numerose.

