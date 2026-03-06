Milano-Cortina Paralimpiadi al via | 655 atleti da 57 Paesi per 79 gare

Le Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina sono pronte a partire con oltre 650 atleti provenienti da 57 Paesi che si sfideranno in 79 gare. La manifestazione coinvolge atleti di età superiore ai 50 anni e ha già suscitato alcune polemiche prima del suo inizio. Il conto alla rovescia è ormai arrivato alla fine, e le competizioni stanno per iniziare.

Più di 650 atleti, 50 anni e qualche polemica. Conto alla rovescia per il via alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina. Una decina di giorni dopo la chiusura dei Giochi Invernali l'Arena di Verona tornerà stasera protagonista di un'altra cerimonia: quella di apertura delle Paralimpiadi, per la prima volta nella storia in un sito Unesco, in occasione della sua 50esima edizione. I NUMERI I 655 atleti (mai così tanti) provenienti da tutto il mondo si contenderanno i titoli Paralimpici in 79 eventi da medaglia (39 maschili, 35 femminili e 5 misti) suddivisi in sei sport differenti. Lo sport più partecipato sarà il para sci nordico con 168 atleti, seguito dal para sci alpino con 164, quindi para ice hockey con 135, para biathlon con 107, para snowboard con 77 e wheelchair curling con 66.